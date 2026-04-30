Bandung Zoo Masih Ditutup, Kesehatan Satwa Dipantau Ketat

jpnn.com, BANDUNG - Upaya menjaga kesehatan dan kesejahteraan satwa di Bandung Zoo terus diperkuat.

Terbaru, kolaborasi lintas lembaga dilakukan melalui diskusi teknis yang melibatkan tim dokter hewan dari berbagai instansi.

Dalam kunjungannya, tim veteriner Vantara ikut ambil bagian dalam diskusi teknis bersama tim dokter hewan gabungan. Tim tersebut terdiri dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung, RSH Cikole, BBKSDA Jawa Barat, serta dokter hewan yang saat ini bertugas di Bandung Zoo.

Diskusi bertujuan memperkaya referensi dan pendekatan penanganan kesehatan satwa melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman antarpraktisi.

Langkah tersebut diharapkan tetap mengacu pada pertimbangan medis yang komprehensif serta praktik terbaik dalam kesejahteraan satwa (animal welfare).

Sebelumnya, Pemkot Bandung melalui DKPP memastikan kondisi satwa yang ditangani berada dalam keadaan terkendali dan terus dipantau secara intensif oleh tim dokter hewan berwenang.

Kepala DKPP Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar, menegaskan penanganan kesehatan satwa dilakukan secara terkoordinasi dan berbasis hasil pemeriksaan medis.

"Penanganan satwa dilakukan oleh tim dokter hewan secara terkoordinasi dan terus dipantau perkembangannya. Secara umum kondisi satwa dalam keadaan terkendali dan seluruh langkah penanganan dilakukan berdasarkan pertimbangan medis yang komprehensif," kata Gin Gin di Bandung, Kamis (30/4/2026).