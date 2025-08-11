menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Sosial » Bandung Zoo Sepekan tak Beroperasi, Nasib 700 Satwa Turut Terganggu

Bandung Zoo Sepekan tak Beroperasi, Nasib 700 Satwa Turut Terganggu

Bandung Zoo Sepekan tak Beroperasi, Nasib 700 Satwa Turut Terganggu
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Manajemen menutup sementara operasional Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo sejak Rabu (6/8/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo hampir satu pekan tidak beroperasional dikarenakan konflik internal pihak pengelola.

Kondisi ini pun dikhawatirkan akan berdampak pada perawatan satwa-satwa di sana.

Humas Manajemen lama dari Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT), Sulhan Syafi’i mengatakan, kebutuhan operasional Bandung Zoo paling besar diperoleh dari penjualan tiket, termasuk untuk mengurus satwa.

Baca Juga:

Penutupan Bandung Zoo pun berdampak pada pemasukan tersebut.

“Yang terbesar memang dari pengunjung,” kata Sulhan di Bandung, Senin (11/8).

“Kedua dari parkir, sewa-sewa booth atau tenant, kemudian resto. Ketiga dari lain-lain, seperti sumbangan. Tapi ya 0,0 sekian dibanding tiket yang paling besar,” ujar dia.

Baca Juga:

Meski belum beroperasional kembali, Sulhan mengatakan para pekerja tetap melakukan perawatan terhadap satwa.

Ada sekitar 40 orang lebih keeper yang melakukan perawatan terhadap sekitar 700 satwa di Bandung Zoo, termasuk melakukan perawatan atas fasilitas yang ada.

Dampak penutupan Bandung Zoo gegara konflik internal manajemen, dikhawatirkan mengganggu operasional dan nasib satwa.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI