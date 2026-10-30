Bang Deddy: Ada Beberapa PPPK yang Terpaksa Kami Putus Kontraknya

jpnn.com - BENGKULU - Pemerintah Kota Bengkulu memastikan akan memecat atau tidak memperpanjang kontrak PPPK yang terbukti melanggar aturan kedisiplinan.

Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi mengatakan penyebab pemutusan kontrak kerja PPPK di lingkungan pemda setempat, antara lain karena sering tidak masuk kerja, mengabaikan kewajiban sebagai ASN dan pelanggaran disiplin lainnya.

Pemerintah Kota Bengkulu, kata Dedy, tetap memberikan jaminan keberlanjutan kerja PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu yang berkinerja baik.

"Namun, ada beberapa PPPK yang terpaksa kami putus kontraknya karena memang tidak pernah masuk, kemudian tidak disiplin, dan ini memang harus kami tegakkan aturan, tetapi yang kerjanya baik, kerjanya rajin, enggak ada alasan enggak dilanjutkan," kata Deddy di Bengkulu, Kamis (29/10).

Pria kelahiran 7 Desember 1975 itu menegaskan hal tersebut dilakukan guna menegakkan regulasi dan menjaga integritas pelayan publik di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.

Ketegasan tersebut menjadi peringatan bagi seluruh ASN PNS maupun PPPK di Kota Bengkulu agar tetap menjaga kinerja dan mematuhi jam kerja yang telah ditentukan.

Sebelumnya, Pemkot Bengkulu memastikan hingga akhir 2026 memperpanjang kontrak PPPK paruh waktu yang mencapai 407 orang.

Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bengkulu Medy Pebriansyah menerangkan perpanjangan kontrak sementara tersebut berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan melalui laporan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).