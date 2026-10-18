Bang Hensa Membaca Perubahan Langkah Politik Jokowi, Ada 2 Pemicu

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik Hendri Satrio menilai Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mulai membangun panggung politik sendiri melalui PSI setelah tidak lagi leluasa menentukan arah politik nasional.

Hendri Satrio menyebut ada dua faktor yang mendorong perubahan langkah politik Jokowi tersebut.

Pertama, Jokowi diduga merasa tersisih dari pengambilan keputusan strategis di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

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"Setelah lebih dari satu dekade menjadi penentu arah kebijakan nasional, Jokowi ditengarai merasa tidak lagi diajak berdiskusi dalam pengambilan langkah-langkah politik besar di era pemerintahan baru," kata pria yang akrab disapa Hensa itu dalam keterangannya, Minggu (18/10).

Menurut Hensa, situasi itu bisa mendorong Jokowi mencari ruang politik baru agar pengaruhnya tetap diperhitungkan.

Faktor kedua ialah polemik mengenai keabsahan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai persyaratan maju sebagai calon wapres pada Pilpres 2024, yang turut menyeret nama Jokowi.

Persoalan tersebut dinilai menambah tekanan politik terhadap keluarga mantan gubernur DKI Jakarta itu.

"Kalau ia merasa tidak lagi diajak bicara soal langkah-langkah besar, wajar kalau Pak Jokowi mulai mencari ruang politiknya sendiri," ujar Hensa.