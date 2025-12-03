Bang Lukman Mengajak Masyarakat Turun Tangan Bantu Korban Bencana di Sumatera

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengajak semua pihak untuk mendukung dan membantu para korban banjir bandang di kawasan Sumatera.

Menurutnya, makanan dan minuman di beberapa titik bencana sulit didapatkan karena sumber daya dan cadangan pangan, sehingga diperlukan bantuan masyarakat, khususnya untuk dapur umum.

“Kebutuhan makan dan minum merupakan hal paling dasar yang harus dipenuhi. Jangan biarkan saudara-saudara kita di Aceh, Sumbar dan Sumut yang dilanda bencana alama sampai kelaparan. Jangan sampai saudara-saudara kita menahan lapar melebihi waktu kewajarannya,* kata Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim dalam keterangan resmi, Rabu (3/12).

"Untuk itu saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membantu kebutuhan yang diperlukan dapur umum yang saat ini menjadi tumpuan kebutuhan makan dan minum warga yang dilanda bencana," sambungnya.

Pria yang karib disapa Bang Lukman itu menilai tidak mungkin hanya mengandalkan sumber pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menangani bencana alam yang terjadi.

Menurutnya, setidaknya bantuan dalam bentuk makanan, minuman dan kebutuhan keseharian lain yang sifatnya serta merta, menjadi tanggung jawab sosial bersama.

“Akibat bencana tersebut ada hal-hal yang menjadi kebutuhan serta merta selain makan dan minum mencakup pakaian, obat-obatan untuk penyakit ringan seperti obat sakit kepala, diare, penutup luka, serta kebutuhan khusus kaum perempuan. Dalam kondisi darurat seperti sekarang itu yang sangat diperlukan,” ujar politisi asal Aceh itu.

Adapun Bang Lukman sudah mulai turun langsung mengirimkan bantuan sembako ke beberapa dapur umum di Aceh begitu mendapatkan informasi ada kebutuhan mendadak untuk layanan dapur umum.