Bang Pur Award Apresiasi Pengabdian Politikus Senior Partai Golkar

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar Muhamad Nur Purnamasidi menggelar Bang Pur Award sebagai bentuk apresiasi bagi para senior partai Pohon Beringin.

Bang Pur menekankan pentingnya mengenang jasa para senior Golkar yang dinilai berjasa besar pada masa kejayaan partai.

Dia menyebutkan nilai perjuangan para sepuh perlu diwariskan kepada generasi baru agar estafet kepemimpinan tetap terjaga.

Menurut dia, semangat juang para tokoh lama harus terus hidup meski kondisi politik kini berbeda jauh dibandingkan masa lalu.

“Kami menjadikan nilai tersebut sebagai fondasi Golkar untuk meraih tujuan besar pada setiap kontestasi politik,” ujarnya.

Bang Pur menuturkan Golkar menargetkan peningkatan perolehan suara pada Pemilu mendatang dengan penguatan konsolidasi kader.

Dia optimistis partainya mampu bersaing dan meraih kemenangan melalui kerja kolektif yang lebih solid.

“Bang Pur Award menjadi upaya kami menjaga warisan semangat para pendahulu Golkar,” kata dia.