Bang Saleh Minta Pemerintah Optimalkan UMKM Mengatasi Guncangan Ekonomi Global

jpnn.com - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengoptimalkan peran UMKM dalam menghadapi goncangan ekonomi global.

Saleh menyampaikan bahwa UMKM adalah jantung dari perekonomian Indonesia yang harus menjadi andalan agar bisa bertahan dalam situasi geopolitik yang tidak menentu.

"Jadi kalau UMKM-nya tidak benar, maka perekonomian kita pasti akan terguncang," kata Saleh saat rapat kerja bersama Kementerian UMKM di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (18/5/2026).

"Nah, di tengah situasi geopolitik yang seperti sekarang ini, ya, salah satu andalan kita itu adalah UMKM," lanjut legislator dari Fraksi PAN itu.

Menurut dia, Kementerian UMKM perlu mengawasi kendala-kendala yang dialami oleh bank-bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Seperti diketahui, katanya, ada jutaan pelaku usaha yang menerima KUR.

Di sisi lain, dia pun ingin mengetahui upaya yang dilakukan Kementerian UMKM terhadap para pelaku UMKM selain yang menerima KUR. Sebab, UMKM yang menerima KUR sudah otomatis terdata.

Hal itu menurutnya perlu dilakukan juga untuk menghimpun data seluruh pelaku usaha di Indonesia, demi menunjang pembangunan Indonesia dengan data yang valid.

Terlebih lagi, DPR RI kini sedang menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia.