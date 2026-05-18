Bangga dengan Mentalitas Persib Bandung, Marc Klok: Peluang Juara Ada di Tangan Kami Sendiri

jpnn.com - JAKARTA - Pemain Persib Bandung Marc Klok menyatakan bahwa peluang timnya untuk menjuarai Super League musim ini ada di tangan sendiri.

“Seperti yang kita semua tahu, kami sedang berjuang bersama Borneo FC untuk menjuarai musim ini. Peluang (juara liga-red) itu ada di tangan kami sendiri,” ujar Klok dikutip dari laman resmi I.League, Senin (18/5).

Persib Bandung baru saja mengalahkan PSM Makassar 2-1 pada laga pekan ke-33 di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan, Minggu (17/5).

Baca Juga: Pemain Persib Diserang Suporter PSM Makassar

Persib hampir saja hanya membawa pulang satu poin di pertandingan ini setelah skor 1-1 hampir mengakhiri laga, sebelum tandukan Julio Cesar dari assist Thom Haye pada menit ke-90+7 membuahkan tiga poin untuk Maung Bandung.

Kemenangan di Parepare sangat berharga bagi Persib karena pada saat bersamaan pesaing kuat mereka, Borneo FC, terpeleset setelah ditahan imbang tuan rumah Persijap 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini.

Kini, Persib memiliki 78 poin dan hanya membutuhkan satu angka untuk menyegel gelar juara ketiga beruntunnya. Mereka akan memainkan laga terakhir menghadapi Persijap di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu (23/5) pukul 16.00 WIB.

Pada hari serupa, Borneo FC yang secara matematis masih bisa menjadi juara, akan melawan Malut United di Stadion Segiri, Samarinda.

“Jika kami menang dua kali, kami tahu kami akan juara. Semangat inilah yang hari ini kami bicarakan sebelum pertandingan. Ini peluang kami, kami harus mengambilnya,” kata Klok yang mengantarkan Persib juara dua kali dalam dua musim terakhir itu.