Bangga Diincar Barcelona, Lautaro Martinez Pilih Bertahan di Inter Milan

jpnn.com - JAKARTA - Lautaro Martinez mengaku bangga menjadi incaran klub raksasa asal Spanyol, Barcelona, tetapi dia tetap memilih bertahan di Inter Milan. Kapten Inter Milan itu menegaskan tidak mengubah keinginannya untuk bertahan di Nerazzurri.

“Kabar tentang Barcelona membuat saya bangga, tetapi saya ingin tetap di sini. Keinginan saya satu-satunya adalah bertahan di Inter,” ujar Lautaro Martinez yang dikutip Tribuna pada Kamis (3/9).

Kapten Inter Milan itu menegaskan memiliki ikatan kuat dengan klub dan para pendukungnya. Lautaro mengaku bahagia menjalani karier di Inter Milan dan siap bertahan selama klub itu masih menginginkannya.

“Saya mencintai klub ini, saya mencintai orang-orang di sini, saya mencintai para penggemar," katanya.

Sikap Inter terhadap masa depan Lautaro juga tidak berubah sepanjang bursa transfer musim panas 2026. Nerazzurri sejak awal menegaskan bahwa sang kapten tidak dijual.

Lautaro memperpanjang kontraknya bersama Inter pada Agustus 2024.

Kesepakatan tersebut membuatnya terikat hingga 30 Juni 2029.

Lautaro telah mencetak 175 gol dalam 378 penampilan bersama Inter sejak bergabung dari Racing Club pada 2018. Ia juga juga berhasil mempersembahkan tiga gelar Liga Italia, tiga Piala Italia, dan tiga Piala Super Italia. (antara/jpnn)