Bangga, Empat Tim Sekolah Binaan Astra Meraih Prestasi di FIKSI Nasional 2026

jpnn.com, JAKARTA - Astra melalui Yayasan Astra - Yayasan Pendidikan Astra Michael D. Ruslim (Yayasan Astra - YPA MDR) mengantarkan lima tim sekolah binaan ke final Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia (FIKSI) Nasional 2026.

Lomba tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) untuk tingkat SMA/K di Bali pada 12–17 Oktober 2026.

Empat tim meraih medali, terdiri atas satu emas, dua perak, dan satu perunggu.

FIKSI merupakan ajang kompetisi tingkat nasional bagi siswa SMA/SMK untuk mengembangkan kreativitas, inovasi, dan jiwa kewirausahaan melalui kategori Rencana Usaha dan Pengembangan Usaha.

Ajang ini mendorong siswa mengolah potensi lokal menjadi produk bernilai tambah sekaligus mengasah kemampuan menyusun strategi bisnis, bekerja sama, dan mempresentasikan gagasan yang menjawab kebutuhan masyarakat.

Medali emas diraih Carli Mayos Talan dan Gabriella Gwuen Radjah dari SMKN 1 Pandawai, Nusa Tenggara Timur, melalui ‘Net Green’ pada kategori Rencana Usaha, bidang Agribisnis, Agroteknologi, dan Kemaritiman. Jaring ikan berwarna alami daun jati tersebut dirancang untuk berkamuflase di dalam air sehingga berpotensi meningkatkan hasil tangkapan nelayan.

Dua medali perak diraih Reno Hartanto Sudiwo dan Afinsa Oktafiani dari SMKN 1 Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, melalui ‘Biomolic’ pada kategori Rencana Usaha, serta Claudensius Bangun Syahputra dan Ferdi Ahmad Farobbi dari SMKN 1 Pandak, D.I. Yogyakarta, melalui ‘Bionusa Grow’ pada kategori Pengembangan Usaha. Keduanya berkompetisi dalam bidang Agribisnis, Agroteknologi, dan Kemaritiman.

Biomolic merupakan cairan berbahan limbah rumah tangga yang berfungsi sebagai pupuk, pestisida alami, dan aktivator kompos. Bionusa Grow memanfaatkan limbah ikan, udang, dan eceng gondok menjadi pupuk 3 in 1 untuk mendukung pertumbuhan tanaman dan memperbaiki kualitas tanah.