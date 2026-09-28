Bangga! Wastra dan Kriya Sumsel Mendominasi Panggung Kriyanusa 2026

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru didampingi Ketua TP PKK Sumsel Febrita Lustia herman Deru yang juga selaku Ketua Dekranasda Sumsel menghadiri Opening Ceremony Kriyanusa 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Sabtu (26/9).

Pameran kerajinan terbesar di Indonesia tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Selvi Gibran Rakabuming dan akan berlangsung pada 26–30 September 2026.

Pada gelaran Kriyanusa 2026 ini, Sumsel mendapatkan tempat istimewa. Sumsel dipilih menjadi provinsi ikon pameran.

Sebagai provinsi ikon, produk-produk unggulan Sumatera Selatan mendapatkan porsi lebih banyak. Tidak hanya dari sisi produk, nuansa budaya Sumatera Selatan juga menjadi bagian penting dalam desain dan atmosfer pameran.

Berbagai kerajinan khas Sumatera Selatan ditampilkan, mulai dari songket Palembang, kain jumputan, kriya ukir kayu khas Palembang, hingga kerajinan berbahan anyaman dan gerabah.

Tak hanya itu, kesenian khas Sumsel, yakni Tari Gending Sriwijaya, menjadi sajian pembuka bagi para tamu undangan.

Pameran Kriyanusa 2026 sendiri menghadirkan 410 stan dengan melibatkan 257 peserta dari berbagai unsur, mulai dari Dekranas dan Dekranasda, kementerian/lembaga, hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kehadiran ratusan peserta tersebut menjadi upaya untuk memperluas apresiasi sekaligus membuka peluang pasar bagi produk kriya Indonesia hingga tingkat global.