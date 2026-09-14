Bangkai Kapal Virgo Transport 8 Berada di Kedalaman 30 Meter

jpnn.com, BANJARMASIN - Basarnas mengungkap bangkai Kapal Virgo Transport 8 yang mengalami kecelakaan di perairan Laut Jawa pada Minggu (13/9) kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Sehingga upaya menarik kapal ke perairan lebih dangkal sedang dipertimbangkan.

Kepala Basarnas Mohammad Syafii mengatakan kondisi keberadaan kapal di kedalaman yang relatif dangkal tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam penanganan kecelakaan, termasuk masukan dari TNI Angkatan Laut agar kapal tetap diam apabila telah berada di dasar laut.

“Sebenarnya dalam kondisi penanganan kecelakaan seperti ini, dari teman-teman TNI Angkatan Laut, malah kalau perlu tenggelam di dasar akan lebih baik kalau misalkan kapal itu diam,” kata Syafii dalam konferensi pers perkembangan operasi SAR hari kedua kecelakaan Kapal Virgo Transport 8 di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Senin malam.

Dia mengatakan Basarnas tengah memikirkan upaya menarik kapal tersebut sebagai bagian dari rencana penanganan lanjutan, namun sementara pelaksanaan operasi pencarian korban tetap dimaksimalkan di permukaan air.

“Tentu kami masih sangat berharap agar segera ditemukan korban-korban dalam kondisi selamat,” ujar Syafii.

Dia mengatakan sektor operasi pencarian tetap dilaksanakan dengan enam sektor peta yang dikerahkan pada hari kedua operasi, namun pembagian sektor tersebut kemungkinan bergeser pada pelaksanaan operasi berikutnya berdasarkan hasil pemetaan pencarian.

“Kemungkinan kami akan bergeser besok dan nanti akan dikirimkan dari SAR Map yang dihasilkan dari Basarnas Command Center,” kata Syafii.

Hingga Senin (14/9) pukul 22.00 Wita, Kepala Basarnas Mohammad Syafii mengonfirmasi sebanyak 114 korban telah ditemukan, terdiri atas 108 korban selamat dan enam orang meninggal dunia, sehingga masih terdapat 129 orang yang belum ditemukan dari total 243 orang.