Bangkit atau Tumbang! Malut United Uji Mental Persebaya di Stadion Kie Raha

jpnn.com - Duel panas penuh tekanan siap terjadi di pekan ke-29 Super League 2025/2026 saat Malut United menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Kamis (23/4/2026) malam. Laga ini bukan sekadar perebutan poin, ini soal harga diri dua tim yang sama-sama terluka.

Malut United datang dengan luka dalam usai dibantai Bali United 1-4. Namun, bermain di Kie Raha yang dikenal angker, Laskar Kie Raha punya satu misi yaitu bangkit dan membalas kepercayaan publik sendiri.

Di sisi lain, Persebaya juga tak dalam kondisi ideal. Kekalahan 1-2 dari Madura United membuat tekanan meningkat, apalagi kondisi skuad belum sepenuhnya pulih.

Pelatih Bernardo Tavares bahkan mengakui timnya masih setengah pincang.

“Jujur saja, saya harus melihat siapa yang benar-benar siap. Ada pemain yang tidak menyelesaikan pertandingan dengan baik,” ujar Tavares.

Ia menegaskan, fokus utama saat ini bukan taktik, melainkan memastikan siapa saja yang bisa turun ke lapangan. Tanpa kepastian kondisi pemain, Persebaya berisiko tampil jauh dari kekuatan terbaiknya.

Masalahnya, lawan yang dihadapi bukan tim sembarangan. Malut United dikenal sangat berbahaya di kandang. Mereka punya pemain dengan kemampuan duel satu lawan satu, tembakan jarak jauh, hingga skema bola mati yang mematikan.

“Kami tahu mereka kuat di kandang, punya kualitas individu dan transisi cepat. Kami harus sangat waspada,” tambah Tavares.