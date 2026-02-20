Bangkit dari Luka Asia, Persib Bandung Siap Tebus Kekecewaan di Super League

jpnn.com - Persib Bandung mengalihkan fokus ke kompetisi domestik BRI Super League setelah tersingkir di babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2) akibat kalah dari Ratchaburi FC.

Pada pertandingan terdekat, Persib dijadwalkan menghadapi Persita Tangerang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (22/2/2026) malam.

Menjelang laga, Maung Bandung mulai melakukan persiapan. Para pemain menjalani latihan malam hari selama bulan Ramadan.

Pelatih Persib Bojan Hodak menyebut anak asuhnya perlahan bangkit dari kesedihan.

Menurutnya, tim tak boleh larut dalam kegagalan karena kompetisi domestik sudah menanti.

Pemain yang tampil sejak menit awal pada laga sebelumnya hanya menjalani latihan ringan untuk pemulihan.

Sementara itu, kapten Persib Marc Klok yang sempat mengalami cedera kini telah kembali berlatih bersama tim.

"Hari ini, 11 pemain utama menjalani recovery dan yang lainnya berlatih. Marc (Klok) mulai kembali berlatih dan ini tentu menjadi kabar baik," kata Hodak, Jumat (20/2/2026).