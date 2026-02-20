menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Bangkit dari Luka Asia, Persib Bandung Siap Tebus Kekecewaan di Super League

Bangkit dari Luka Asia, Persib Bandung Siap Tebus Kekecewaan di Super League

Bangkit dari Luka Asia, Persib Bandung Siap Tebus Kekecewaan di Super League
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung mengalihkan fokus ke kompetisi domestik BRI Super League setelah tersingkir di babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2) akibat kalah dari Ratchaburi FC.

Pada pertandingan terdekat, Persib dijadwalkan menghadapi Persita Tangerang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (22/2/2026) malam.

Menjelang laga, Maung Bandung mulai melakukan persiapan. Para pemain menjalani latihan malam hari selama bulan Ramadan.

Baca Juga:

Pelatih Persib Bojan Hodak menyebut anak asuhnya perlahan bangkit dari kesedihan.

Menurutnya, tim tak boleh larut dalam kegagalan karena kompetisi domestik sudah menanti.

Pemain yang tampil sejak menit awal pada laga sebelumnya hanya menjalani latihan ringan untuk pemulihan.

Baca Juga:

Sementara itu, kapten Persib Marc Klok yang sempat mengalami cedera kini telah kembali berlatih bersama tim.

"Hari ini, 11 pemain utama menjalani recovery dan yang lainnya berlatih. Marc (Klok) mulai kembali berlatih dan ini tentu menjadi kabar baik," kata Hodak, Jumat (20/2/2026).

Persib Bandung bangkit usai tersingkir dari ACL 2. Marc Klok kembali latihan, Maung Bandung fokus hadapi Persita Tangerang di Liga Indonesia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI