menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » Bangkit di Saat Genting, Anthony Ginting Jaga Harapan di Swiss Open 2026

Bangkit di Saat Genting, Anthony Ginting Jaga Harapan di Swiss Open 2026

Bangkit di Saat Genting, Anthony Ginting Jaga Harapan di Swiss Open 2026
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Anthony Sinisuka Ginting saat tampil di Swiss Open 2026. Foto: PBSI.

jpnn.com - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting harus bekerja keras untuk bisa tampil di babak utama Swiss Open 2026.

Bertanding di St. Jakobshalle, Basel, Selasa (10/3/2026), Ginting dipaksa memainkan pertandingan panjang sebelum akhirnya menyingkirkan wakil China Zhu Xuan Chen.

Pemain kelahiran Cimahi itu sempat kehilangan gim pembuka sebelum bangkit dan memastikan kemenangan tiga gim dengan skor 16-21, 22-20, 21-10.

Baca Juga:

Pada awal pertandingan, Ginting terlihat kesulitan menemukan pola permainan terbaiknya.

Sejumlah kesalahan sendiri membuat lawan mampu mengambil kendali sehingga gim pertama harus dilepas.

"Waktu mulai pertama saya kurang bisa langsung masuk permainan, banyak melakukan kesalahan sendiri juga."

Baca Juga:

"Namun, seiring waktu berjalan saya tetap coba cari cara terus meskipun ketinggalan jauh ataupun kans buat menangnya cukup sedikit," ucap Ginting.

Memasuki gim kedua, pertandingan berjalan jauh lebih ketat.

Anthony Sinisuka Ginting harus bekerja keras untuk bisa tampil di babak utama Swiss Open 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI