Bangkit di Saat Genting, Anthony Ginting Jaga Harapan di Swiss Open 2026
jpnn.com - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting harus bekerja keras untuk bisa tampil di babak utama Swiss Open 2026.
Bertanding di St. Jakobshalle, Basel, Selasa (10/3/2026), Ginting dipaksa memainkan pertandingan panjang sebelum akhirnya menyingkirkan wakil China Zhu Xuan Chen.
Pemain kelahiran Cimahi itu sempat kehilangan gim pembuka sebelum bangkit dan memastikan kemenangan tiga gim dengan skor 16-21, 22-20, 21-10.
Pada awal pertandingan, Ginting terlihat kesulitan menemukan pola permainan terbaiknya.
Sejumlah kesalahan sendiri membuat lawan mampu mengambil kendali sehingga gim pertama harus dilepas.
"Waktu mulai pertama saya kurang bisa langsung masuk permainan, banyak melakukan kesalahan sendiri juga."
"Namun, seiring waktu berjalan saya tetap coba cari cara terus meskipun ketinggalan jauh ataupun kans buat menangnya cukup sedikit," ucap Ginting.
Memasuki gim kedua, pertandingan berjalan jauh lebih ketat.
