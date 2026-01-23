Bangkit di Tengah Duka, Keluarga Almarhum Dandi Punya Harapan Baru Melalui GrabKios

jpnn.com, JAKARTA - Satu tahun setelah kepergian almarhum Rusdamdiansyah (Dandi) dalam peristiwa Agustus 2025, keluarga yang ditinggalkan di Gowa mulai menata kembali masa depan.

Melalui pendampingan berkelanjutan dari Grab Indonesia, Saerah beserta anak dan menantunya kini mengelola sebuah GrabKios di Perumahan Grand Sulawesi.

Sebuah kios digital di Perumahan Grand Sulawesi, Romang Lompoa, Kabupaten Gowa, kini menjadi penopang kehidupan baru bagi keluarga yang ditinggalkan.

Kios yang merupakan bagian dari program GrabKios itu dikelola oleh Saerah, ibu almarhum, bersama Putri, adik Dandi, dan suaminya Reza.

Setiap hari, mereka melayani kebutuhan digital warga sekitar, mulai dari pembelian pulsa hingga transaksi sederhana lainnya, yang kini menjadi sumber penghasilan utama keluarga.

Saerah adalah ibu dari Rusdamdiansyah yang akrab disapa Dandi, mitra pengemudi Grab yang meninggal dunia saat demonstrasi berujung kerusuhan pada 29 Agustus 2025.

Saerah mengaku, menjalani hari-hari setelah kepergian anaknya bukan perkara mudah.

Namun, keberadaan kios tersebut perlahan membantu keluarga menata kembali kehidupan.