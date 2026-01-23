menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Bangkit di Tengah Duka, Keluarga Almarhum Dandi Punya Harapan Baru Melalui GrabKios

Bangkit di Tengah Duka, Keluarga Almarhum Dandi Punya Harapan Baru Melalui GrabKios

Bangkit di Tengah Duka, Keluarga Almarhum Dandi Punya Harapan Baru Melalui GrabKios
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
GrabKios milik keluarga almarhum Dandi di Perumahan Grand Sulawesi, Romang Lompoa, Kabupaten Gowa. Foto: source for jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Satu tahun setelah kepergian almarhum Rusdamdiansyah (Dandi) dalam peristiwa Agustus 2025, keluarga yang ditinggalkan di Gowa mulai menata kembali masa depan.

Melalui pendampingan berkelanjutan dari Grab Indonesia, Saerah beserta anak dan menantunya kini mengelola sebuah GrabKios di Perumahan Grand Sulawesi.

Sebuah kios digital di Perumahan Grand Sulawesi, Romang Lompoa, Kabupaten Gowa, kini menjadi penopang kehidupan baru bagi keluarga yang ditinggalkan.

Baca Juga:

Kios yang merupakan bagian dari program GrabKios itu dikelola oleh Saerah, ibu almarhum, bersama Putri, adik Dandi, dan suaminya Reza.

Setiap hari, mereka melayani kebutuhan digital warga sekitar, mulai dari pembelian pulsa hingga transaksi sederhana lainnya, yang kini menjadi sumber penghasilan utama keluarga.

Saerah adalah ibu dari Rusdamdiansyah yang akrab disapa Dandi, mitra pengemudi Grab yang meninggal dunia saat demonstrasi berujung kerusuhan pada 29 Agustus 2025.

Baca Juga:

Saerah mengaku, menjalani hari-hari setelah kepergian anaknya bukan perkara mudah.

Namun, keberadaan kios tersebut perlahan membantu keluarga menata kembali kehidupan.

Satu tahun setelah kepergian almarhum Rusdamdiansyah (Dandi) dalam peristiwa Agustus 2025, keluarga yang ditinggalkan di Gowa mulai menata kembali masa depan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI