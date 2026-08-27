Bangkit Pascabencana Lewat Kreativitas, Kementerian Ekraf Gelar Pelatihan Periklanan di Solok

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenekraf/Bekraf) melalui Direktorat Periklanan Deputi Bidang Kreativitas Media menggelar AdCamp: Skill Up Lab di Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

Program pelatihan intensif selama dua hari ini diikuti 50 peserta terpilih yang berasal dari Kabupaten dan Kota Solok.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program Ekraf Peduli “Pulih Bersama, Bangkit Berdaya” yang ditujukan untuk memperkuat kapasitas pelaku ekonomi kreatif sekaligus membuka peluang pengembangan pasar produk lokal.

Dari 50 peserta, sebanyak 32 orang merupakan pegiat ekonomi kreatif di sektor kuliner dan fesyen, sedangkan 18 peserta lainnya merupakan mahasiswa dan talenta muda berbakat di bidang periklanan.

Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif Cecep Rukendi mengatakan penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu bagian penting dalam mendorong pelaku ekonomi kreatif agar mampu mengembangkan usaha dan kreativitasnya secara berkelanjutan.

"Pemulihan sejati tidak cukup hanya membangun kembali jalan dan gedung, tetapi juga membangun harapan, kepercayaan diri, dan kemampuan masyarakat untuk berdiri dan berkarya lagi melalui kreativitas. Karena itu, kami ingin memastikan pelaku ekraf memiliki keterampilan dan akses yang dibutuhkan untuk kembali tumbuh dan berdaya,” ujar Cecep, Jumat (21/8/2026).

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Dibekali Strategi Branding hingga Produksi Iklan

Sementara itu, Direktur Periklanan Kemenekraf/Bekraf Andy Ruswar menjelaskan bahwa para peserta mendapatkan pembekalan melalui workshop yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan dalam membangun merek, membuat konten kreatif, serta memanfaatkan media digital sebagai sarana promosi.