Bangkit Setelah Terjerat Skandal Pajak, Fan Bingbing Unggul di Golden Horse Awards

jpnn.com, JAKARTA - Aktris ternama Tiongkok, Fan Bingbing, kembali mencuri perhatian setelah memenangkan penghargaan Aktris Terbaik di ajang Golden Horse Awards Taiwan.

Penghargaan ini diraihnya lewat penampilan kuat dalam film Malaysia Mother Bhumi, sebagaimana diberitakan Channel News Asia.

Dalam film tersebut, Fan memerankan seorang petani janda yang juga berperan sebagai penyembuh ritual—peran yang sangat jauh dari citra glamor yang selama ini melekat pada dirinya.

Kritikus memuji transformasi total Fan, menyebutnya sebagai langkah artistik yang berani dan menjadi salah satu penampilan terbaiknya dalam beberapa tahun terakhir.

Kemenangan ini juga menjadi momen penting bagi Fan setelah kariernya sempat terhenti akibat skandal penggelapan pajak pada 2018.

Penampilannya di Mother Bhumi dianggap sebagai bentuk kebangkitan sekaligus pembuktian bahwa dia masih memiliki daya tarik besar sebagai aktris papan atas.

Fan Bingbing mengungkapkan bahwa peran tersebut menuntut komitmen besar, baik secara fisik maupun emosional.

“Ketika sutradara membahas peran itu dan bertanya, ‘Apakah kamu siap wajahmu dihancurkan?’ saya langsung menjawab, ‘Fan Bingbing siap tampil maksimal,’” kata Fan dalam sambutan daringnya.