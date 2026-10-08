Bangkitkan Lagi Lagu Anak-anak, Krishna Sakti Rilis 2 Karya Sekaligus

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi anak asal Pati, Krishna Sakti akhirnya merilis dua single sekaligus yakni Semesta Tertawa dan Mengejar Terang.

Runner-up ajang bernyanyi KILA yang diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan itu menghadirkan dua nuansa yang sangat berbeda yaitu musik slow grande dan upbeat ceria.

Dua lagu tersebut ditulis oleh Arsha Composer yang pernah memenangkan piala AMI Awards untuk kategori lagu anak-anak.

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“Semoga dua lagu ini bisa dikenal dan dicintai masyarakat Indonesia. Saya juga berharap lagu-lagu ini bisa menambah khazanah lagu anak-anak yang berkualitas,” ungkap Krishna Sakti, Kamis (8/10).

Pada lagu Mengejar Terang, Krishna Sakti menggandeng White Orchestra pimpinan Achi Hardjakusumah yang juga pernah mendapatkan beberapa piala AMI Awards.

Lagu itu memiliki pesan yang mendalam terkait semangat seseorang untuk bangkit dari keterpurukan, termasuk anak-anak yang tidak percaya diri dan pernah mengalami bullying di sekolahnya.

Suasana syahdu dan megah dalam lagu ini dan kualitas vokal prima Krishna yang penuh penjiwaan mampu menggetarkan hati pendengarnya.

Dalam lagu Mengejar Terang, Gabriel Harvianto menjadi vocal director yang membantu mengarahkan Krishna Sakti.