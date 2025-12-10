menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Bangkok United Tanpa Beban, Ambisi Pelatihnya Bikin Persib Bandung Terancam

Bangkok United Tanpa Beban, Ambisi Pelatihnya Bikin Persib Bandung Terancam

Bangkok United Tanpa Beban, Ambisi Pelatihnya Bikin Persib Bandung Terancam
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Persib Bandung merayakan kemenangan atas Bangkok United di ajang AFC Champions League Two. Foto: Persib.

jpnn.com - Bangkok United akan tetap tampil serius saat menyambangi markas Persib Bandung pada laga terakhir fase grup AFC Champions League Two (ACL 2).

Menurut jadwal, duel Persib vs Bangkok United akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (10/12/2025) malam WIB.

Bangkok United Tetap Menggigit di GBLA

Meski menghuni peringkat kedua Grup G, Bangkok United sudah dipastikan lulus ke fase knock out ACL 2.

Baca Juga:

Tim asal Thailand itu saat ini mengoleksi 10 poin dari lima pertandingan.

Keunggulan head to head atas Lion City Sailors membuat Bangkok United tidak lagi terancam tersingkir, apa pun hasil yang mereka dapatkan di Bandung.

Kendati demikian, status aman tersebut tidak membuat mereka mengendurkan ambisi.

Baca Juga:

Totchtawan Sripan Tegaskan Misi Kehormatan Wakil Thailand

Pelatih Bangkok United Totchtawan Sripan menegaskan timnya tetap membidik hasil maksimal karena laga melawan Persib menyangkut harga diri sebagai wakil Thailand di kompetisi Asia.

"Ini pertandingan terakhir di fase grup. Walaupun kami sudah lolos, kami datang membawa kehormatan Thailand."

Status aman tak membuat Bangkok United mengendur. Persib Bandung dalam bahaya? Simak di sini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co