Bangkok United vs Persib Bandung: Andrew Jung Beri Janji Menarik, Apa Itu?
jpnn.com - Striker asing Persib Bandung Andrew Jung menyalakan api semangat menjelang laga kedua Grup G AFC Champions League Two 2025/26 melawan Bangkok United.
Menurut jadwal, pertandingan Bangkok United vs Persib akan digelar di Stadion BG Pathum Thani, Rabu (1/10/2025).
Jung menegaskan dirinya bersama seluruh penggawa Persib sudah berkomitmen untuk tampil habis-habisan demi meraih kemenangan pertama di pentas Asia musim ini.
Target Kemenangan Pertama di Kompetisi Asia
Hasil positif di Thailand diyakini bisa menjadi titik balik Maung Bandung dalam perjalanan mereka di kompetis kasta kedua antarklub Asia ini.
"Saya rasa ini akan menjadi pertandingan yang bagus. Mereka menang di laga pertama dan sekarang kami harus mendapat hasil bagus di laga tandang," kata pemain asal Prancis itu.
Janji Andrew Jung
Jung menyadari bermain tandang menghadapi tim yang sedang percaya diri bukanlah misi sederhana.
Namun, dia percaya Persib memiliki kualitas dan mentalitas untuk mencuri tiga poin.
"Kami memiliki tim yang bisa mendapatkan hasil bagus. Kami harus melakukan itu," ucapnya.
Striker asing Persib Bandung Andrew Jung menyalakan api semangat menjelang laga kedua Grup G AFC Champions League Two 2025/26 melawan Bangkok United.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bojan Hodak Bawa Pasukan Persib Bandung ke Bangkok, 2 Pemain Dipulangkan
- Berguinho Dipertaruhkan Persib Bandung, Bisa Tampil Lawan Bangkok United?
- Liga 4 Piala Bandung Utama: Ajang Melahirkan The Next Beckham Putra
- Persita Menang dari Persib, Pelatih Carlos Pena Soroti Tepisan Penalti Igor
- Persib Belum Belajar? Kesalahan Berulang Jadi Biang Kekalahan Lawan Persita
- Kenapa Persib Kalah dari Persita? Cek Klasemen Super League