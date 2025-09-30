Bangkok United Vs Persib Bandung, Hodak: Pertandingan Ditentukan di Babak Kedua

jpnn.com - BANGKOK - Persib Bandung akan menghadapi Bangkok United FC pada lanjutan kompetisi AFC Champions League Two (ACL 2) di True BG Stadium, Thailand, Rabu (1/10) malam.

Pada laga tandang perdananya ini, Persib membawa 21 pemain. Frans Putros dan Teja Paku Alam yang sebelumnya absen pun ikut diterbangkan ke Thailand.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan kondisi anak asuhnya belum sepenuhnya pulih. Mereka masih kelelahan setelah tiga hari lalu melakoni pertandingan domestik kontra Persita Tangerang.

Namun, tak hanya Persib, tuan rumah Bangkok United juga punya kondisi yang sama. Bangkok baru saja melakoni laga domestik kontra Ratchaburi FC, Minggu (28/9).

“Kuncinya ialah tim mana yang paling tidak kelelahan. Karena mereka baru bermain dua hari yang lalu, kami baru bermain tiga hari lalu," ujar Hodak dalam konferensi pers menjelang laga, Selasa (30/9).

"Namun, kami harus melakukan perjalanan panjang. Jadi, ini akan menjadi hal yang penting,” imbuhnya.

Hodak sudah menyiapkan pemain-pemain yang dirasa cukup bugar untuk laga besok malam.

Rotasi menjadi cara Hodak mengantisipasi permasalahan ini.