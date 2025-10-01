Bangkok United vs Persib Bandung: Pratama Arhan Kirim Peringatan Tajam
jpnn.com - Nama Pratama Arhan menjadi sorotan menjelang duel Bangkok United vs Persib Bandung pada matchday kedua Grup G AFC Champions League Two, Rabu (1/10/2025).
Arhan menunjukkan rasa percaya diri tinggi menghadapi salah satu klub terbesar di Indonesia ini.
Full back Timnas Indonesia menegaskan Bangkok United siap tampil habis-habisan di Stadion Pathum Thani.
Arhan optimistis laga melawan Persib bisa berakhir dengan hasil maksimal.
"Meski jadwal padat, kami percaya diri dengan potensi tim. Target kami jelas, menang dan amankan tiga poin di kandang,” tegas eks pemain Tokyo Verdy dan Suwon FC tersebut.
Rasa Percaya Diri Bangkok United Menggila
Kepercayaan diri Arhan sejalan dengan Pelatih Bangkok United Tawan Sripan.
Sang pelatih menilai kemenangan tandang atas Selangor di laga sebelumnya menjadi suntikan moral besar bagi anak asuhnya.
"Menang di Malaysia memberi keyakinan tambahan bagi tim. Dengan sistem dan karakter permainan yang kami punya, saya yakin bisa kembali meraih tiga poin,” ucap Sripan.
