Bangladesh Bawa Ekspektasi Besar ke FIFA ASEAN Cup 2026

jpnn.com - FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi panggung penting bagi Timnas Bangladesh.

Gelandang Bangladesh Jamal Bhuyan merasakan ada tanggung jawab besar setiap kali mengenakan seragam negaranya.

Apalagi, Bangladesh memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, yakni 180 juta jiwa.

"Ketika kami bermain untuk Bangladesh, ada tanggung jawab besar yang ikut kami bawa," ucapnya.

"Jutaan orang mengikuti perjalanan tim ini dan berharap kami bisa memberikan sesuatu yang membanggakan."

Ekpektasi Besar Bangladesh

Bagi Bhuyan, tekanan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan bersama tim nasional. Makin lama berada di skuad Bangladesh, makin besar pula rasa keterikatan yang dia rasakan.

"Saya sudah melewati banyak fase bersama tim nasional dan melihat banyak pemain datang serta pergi," tambahnya.

"Namun, kecintaan saya kepada sepak bola dan Bangladesh tidak berubah. Justru semakin lama saya berada di sini, semakin saya menghargai arti membela negara."