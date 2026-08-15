menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Bangladesh Siap Gantikan India di FIFA ASEAN Cup 2026, Indonesia Dapat Lawan Baru

Bangladesh Siap Gantikan India di FIFA ASEAN Cup 2026, Indonesia Dapat Lawan Baru

Bangladesh Siap Gantikan India di FIFA ASEAN Cup 2026, Indonesia Dapat Lawan Baru
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gianni Infantino meluncurkan FIFA ASEAN Cup, ajang baru yang siap menyatukan negara-negara Asia Tenggara lewat sepak bola. Foto: FIFA.

jpnn.com, JAKARTA - Mundurnya India dari FIFA ASEAN Cup 2026 tak membuat komposisi peserta turnamen tersebut kosong terlalu lama.

Bangladesh kini muncul sebagai kandidat kuat pengganti India dan telah menyatakan kesiapannya tampil di Indonesia. 

Keputusan tersebut diambil setelah Federasi Sepak Bola Bangladesh (BFF) bersama Komite Tim Nasional (NTC) membahas undangan dari tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026.

Baca Juga:

Dalam pembahasan itu, Bangladesh akhirnya sepakat memilih tampil di turnamen yang digelar pada 23 September hingga 4 Oktober 2026.

Anggota NTC sekaligus Exco BFF, Sayed Hasan Kanon, mengatakan keikutsertaan Bangladesh dinilai lebih menguntungkan dibandingkan menggelar turnamen empat negara di Dhaka.

"Presiden BFF dan Ketua NTC Tabith Awal meminta pendapat para anggota NTC mengenai apakah akan berpartisipasi dalam Piala FIFA ASEAN atau mengoperasikan turnamen empat negara di Dhaka," ujar Kanon seperti dikutip The Daily Star.

Baca Juga:

Setelah berdiskusi, mayoritas anggota NTC memberikan lampu hijau. 

Bangladesh melihat FIFA ASEAN Cup sebagai kesempatan penting untuk mengasah kekuatan sebelum menghadapi Piala SAFF 2026.

Bangladesh dikabarkan jadi kandidat terkuat menggantikan India di FIFA ASEAN Cup 2026. Mereka telah menyatakan untuk ikut serta dalam turnamen tersebut.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI