Bangladesh Siap Gantikan India di FIFA ASEAN Cup 2026, Indonesia Dapat Lawan Baru

jpnn.com, JAKARTA - Mundurnya India dari FIFA ASEAN Cup 2026 tak membuat komposisi peserta turnamen tersebut kosong terlalu lama.

Bangladesh kini muncul sebagai kandidat kuat pengganti India dan telah menyatakan kesiapannya tampil di Indonesia.

Keputusan tersebut diambil setelah Federasi Sepak Bola Bangladesh (BFF) bersama Komite Tim Nasional (NTC) membahas undangan dari tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026.

Dalam pembahasan itu, Bangladesh akhirnya sepakat memilih tampil di turnamen yang digelar pada 23 September hingga 4 Oktober 2026.

Anggota NTC sekaligus Exco BFF, Sayed Hasan Kanon, mengatakan keikutsertaan Bangladesh dinilai lebih menguntungkan dibandingkan menggelar turnamen empat negara di Dhaka.

"Presiden BFF dan Ketua NTC Tabith Awal meminta pendapat para anggota NTC mengenai apakah akan berpartisipasi dalam Piala FIFA ASEAN atau mengoperasikan turnamen empat negara di Dhaka," ujar Kanon seperti dikutip The Daily Star.

Setelah berdiskusi, mayoritas anggota NTC memberikan lampu hijau.

Bangladesh melihat FIFA ASEAN Cup sebagai kesempatan penting untuk mengasah kekuatan sebelum menghadapi Piala SAFF 2026.