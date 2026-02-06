Bangun ASN Pembelajar, Kepala BSKDN Tekankan 5 Disiplin Learning Organization

jpnn.com - BOGOR - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya membangun learning organization bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai fondasi penguatan kinerja dan daya adaptasi organisasi.

Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo mengatakan hal tersebut dalam sambutannya pada kegiatan Peningkatan Kapasitas ASN di Lingkungan BSKDN dengan tema “Membangun Learning Organization ASN melalui Teamwork Kolaboratif dan Kepemimpinan Transformatif” yang berlangsung di Sentul Kabupaten Bogor pada Jumat, 6 Februari 2026.

Lebih lanjut, dalam sambutannya, Yusharto mengatakan, konsep learning organization tidak terlepas dari pemikiran Peter Senge dalam buku The Fifth Discipline, yang menekankan lima disiplin utama agar organisasi mampu terus bertumbuh dan beradaptasi menghadapi perubahan.

“Konsep learning organization menjadi sangat relevan bagi BSKDN sebagai organisasi kebijakan yang dituntut untuk terus belajar, beradaptasi, dan memperbaiki kualitas kinerjanya. Fifth discipline dari Peter Senge bisa kita pelajari guna menjadikan organisasi untuk terus bertumbuh," ungkap Yusharto.

Dia menjelaskan, disiplin pertama yang ditekankan adalah personal mastery, yakni penguasaan penuh atas bidang tugas masing-masing ASN.

Menurutnya, baik ASN struktural maupun fungsional dituntut untuk memahami dan menguasai perannya secara profesional sebagai dasar terbentuknya organisasi pembelajar.

"Di setiap posisi ini, kita harus mastery menguasai bidang tugas dan ini menjadi salah satu prasyarat untuk kita bisa melakukan learning organization," ujarnya.

Disiplin kedua adalah mental model, yaitu keselarasan cara berpikir individu dengan visi dan misi organisasi.