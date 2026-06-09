Bangun Budaya Kerja yang Kuat, Paiton Energy Sukses Raih Penghargaan HR Asia 2026
jpnn.com, JAKARTA - PT. Paiton Energy kembali menorehkan prestasi di tingkat regional setelah meraih penghargaan HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2026.
Pengakuan tersebut menjadi bukti keberhasilan perusahaan dalam membangun budaya kerja yang positif, sekaligus menciptakan tingkat keterlibatan karyawan yang tinggi.
HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards merupakan penghargaan tahunan yang diberikan kepada perusahaan, dengan praktik pengelolaan sumber daya manusia terbaik di Asia.
Penilaian dilakukan melalui survei langsung kepada karyawan menggunakan metodologi Total Engagement Assessment Model (TEAM), guna mengukur kualitas budaya kerja dan keterikatan pegawai terhadap perusahaan.
Dalam penilaian tahun ini, Paiton Energy tidak hanya meraih penghargaan utama sebagai salah satu tempat kerja terbaik di Asia.
Perusahaan juga mencatatkan nilai di atas rata-rata industri pada kategori transformasi sumber daya manusia, serta komitmen menciptakan lingkungan kerja yang berkelanjutan.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh President Director PT Paiton Energy, Fazil Erwin Alfitri, pada malam penganugerahan di Jakarta, Jumat (5/6).
Menurut Fazil, penghargaan itu merupakan hasil investasi jangka panjang perusahaan dalam membangun lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan mampu mengembangkan potensi setiap karyawan.
PT. Paiton Energy kembali menorehkan prestasi di tingkat regional setelah meraih penghargaan HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pelindo Jadikan Momentum Harkitnas 2026 untuk Memperkuat Budaya Kerja dan Pelayanan
- Menaker Yassierli Tekankan Pekerja Memperkuat Inovasi di Tengah Perubahan Global
- Paiton Energy Ajak Generasi Muda Dukung Transisi dan Ketahanan Energi
- Paiton Energy Kembali Raih Predikat Hijau di PROPER 2025
- Terbitkan SE, Mendagri Tito Atur Ketentuan Transformasi Budaya Kerja bagi ASN Pemda
- Paiton Energy Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Situbondo dan Probolinggo