Bangun Budaya Keselamatan Berlalu Lintas, Jasa Raharja & Korlantas Gandeng Komunitas Ojol
jpnn.com, JAKARTA - Jasa Raharja menggelar kegiatan “Ngobrol Keselamatan Lalu Lintas bareng Komunitas” dengan menghadirkan Korlantas Polri sebagai narasumber. Hal itu dilakukan sebagai upaya memperkuat sinergi dan membangun budaya keselamatan berlalu lintas di kalangan komunitas pengemudi online maupun konvensional.
Direktur Utama PT Jasa Raharja Muhammad Awaluddin mengatakan komunitas pengemudi memiliki peran penting dalam membangun kesadaran keselamatan berlalu lintas di tengah masyarakat.
Dia menyebut pengemudi yang setiap hari berada di jalan dapat membantu mempercepat penyampaian informasi saat terjadi kecelakaan lalu lintas.
“Penanganan golden period bisa jadi titik krusial untuk menekan fatalitas korban laka lantas. Dan komunitas yang setiap hari berada di jalan raya bisa menjadi first responder untuk memberikan informasi lebih cepat,” ujar Awaluddin, Selasa (19/5).
Dalam kegiatan tersebut, Jasa Raharja juga menyosialisasikan fitur Lapor Laka pada aplikasi JRKu sebagai bagian dari transformasi digital pelayanan publik perusahaan.
Fitur itu dihadirkan untuk mempermudah masyarakat melaporkan kecelakaan lalu lintas secara cepat dan terintegrasi sehingga mendukung percepatan penanganan korban.
Kehadiran fitur tersebut diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat maupun keluarga korban yang mengalami kebingungan saat kecelakaan terjadi, terutama terkait langkah awal untuk mendapatkan penanganan dan informasi layanan secara cepat.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin membangun kolaborasi bersama komunitas pengemudi sebagai bagian dari budaya keselamatan di jalan raya. Makin cepat informasi diterima, makin cepat pula penanganan dapat dilakukan,” ujar Awaluddin.
Jasa Raharja dan Polri berusaha membangun budaya keselamatan berlalu lintas dengan menggandeng komunitas ojol.
