Bangun Budaya Speak Up, NHM Edukasi Karyawan soal Kesehatan Mental di Tempat Kerja

jpnn.com, JAKARTA - PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) menyelenggarakan seminar Kesehatan Mental dengan mengundang narasumber, psikolog berpengalaman dari Kota Ternate, Edlin Juliani Pris, S.Psi, M.Si., M.Psi Dalam rangkaian kegiatan peringatan Bulan Kesehatan dan Keselamatan Nasional (BK3N).

Seminar bertemakan “Memprioritaskan Kesehatan mental di Tempat Kerja, Jalan Menuju Kesejahteraan dan Kesuksesan” dijelaskan secara komprehensif dan interaktif oleh Edlin Juliani kepada perwakilan karyawan yang hadir pada Selasa (27/1), di Bar Two Rivers Gosowong.

General Manager Geology Resources & Support - Project & Planning Denny Lesmana memberikan apresiasi kepada narasumber dan karyawan yang telah hadir dalam seminar ini.

Dia berharap kegiatan seminar ini dapat memberikan manfaat peningkatan kapasitas karyawan dalam pengelolaan kesehatan mental dan dapat speak up kepada atasan jika ada masalah yang perlu dukungan langsung.

“Materi tentang kesehatan mental merupakan hal yang penting bagi karyawan agar mampu mengelola stress dengan baik. Oleh karena itu, para karyawan di berbagai lini kerja juga harus dapat melihat dengan seksama dan turut berkontribusi menciptakan lingkungan kerja yang suportif, aman dan sehat di Site Gosowong sehingga dapat meningkatkan produktivitas, kreativitas, menumbuhkan semangat dan kepercayaan diri dalam bekerja,” tambah Denny.

Pemateri kemudian melanjutkan penjelasan tentang dasar hukum kesehatan mental, statistik kesehatan mental di tempat kerja, dampak negatif kesehatan mental yang buruk hingga cara mengenali kesehatan mental dan penanganannya.

Di sela-sela pemberian materi, Edlin Juliani yang juga membuka praktek konsultasi psikolog di Kota Ternate memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan.

Hygiene & Quality Control dari Departemen Flight & Camp Teguh Suwondo menanyakan kepada pemateri metode relaksasi dalam penanganan tekanan mental.