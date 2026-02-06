menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Bangun Ekosistem yang Kredibel, MDI Ventures Perkuat Sinergi

Bangun Ekosistem yang Kredibel, MDI Ventures Perkuat Sinergi

Bangun Ekosistem yang Kredibel, MDI Ventures Perkuat Sinergi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
MDI Ventures (Ilustrasi). Foto dok MD Ventures

jpnn.com, JAKARTA - MDI Ventures kini memfokuskan strategi pada optimalisasi nilai portofolio dengan memperkuat sinergi bersama Telkom Group dan ekosistem BUMN.

MDI memposisikan diri sebagai penghubung antara inovasi startup dan kebutuhan enterprise, agar kolaborasi berjalan lebih terstruktur, relevan, dan siap dieksekusi.

Fokusnya terletak pada sinergi dengan tolak ukur berupa nilai konkret yang tercipta, misalnya pilot yang lanjut ke implementasi, jalur go-to-market yang jelas, atau kolaborasi yang bisa diperluas lintas entitas.

Baca Juga:

“Salah satu tantangan terbesar ketika startup bekerja sama dengan enterprise atau BUMN adalah memastikan sejak awal bahwa solusinya benar-benar menjawab kebutuhan bisnis dan bisa dieksekusi,” ungkap Roby Roediyanto, Direktur MDI Ventures.

“MDI membantu mencocokkan kebutuhan enterprise dengan solusi portofolio yang paling relevan, lalu bekerja dengan kedua pihak agar prosesnya bergerak dari diskusi ke implementasi dan go-to-market," imbuhnya.

Salah satu upaya perwujudan hal tersebut adalah sinergi antara Digiserve by Telkom Indonesia dan perusahaan portofolio keamanan siber MDI Ventures Cyfirma.

Baca Juga:

Kapabilitas Cyber Threat Intelligence (CTI) dari Cyfirma kini terintegrasi ke dalam portofolio Telkom Solution tersebut.

Integrasi ini memungkinkan pelanggan enterprise tidak hanya melihat ancaman siber, tetapi juga memahami risikonya dan mengambil langkah pencegahan lebih dini.

MDI Ventures akan melanjutkan upaya memperdalam sinergi portofolio melalui pendekatan yang lebih terstruktur dan berorientasi eksekusi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI