Bangun Ekosistem yang Kredibel, MDI Ventures Perkuat Sinergi
jpnn.com, JAKARTA - MDI Ventures kini memfokuskan strategi pada optimalisasi nilai portofolio dengan memperkuat sinergi bersama Telkom Group dan ekosistem BUMN.
MDI memposisikan diri sebagai penghubung antara inovasi startup dan kebutuhan enterprise, agar kolaborasi berjalan lebih terstruktur, relevan, dan siap dieksekusi.
Fokusnya terletak pada sinergi dengan tolak ukur berupa nilai konkret yang tercipta, misalnya pilot yang lanjut ke implementasi, jalur go-to-market yang jelas, atau kolaborasi yang bisa diperluas lintas entitas.
“Salah satu tantangan terbesar ketika startup bekerja sama dengan enterprise atau BUMN adalah memastikan sejak awal bahwa solusinya benar-benar menjawab kebutuhan bisnis dan bisa dieksekusi,” ungkap Roby Roediyanto, Direktur MDI Ventures.
“MDI membantu mencocokkan kebutuhan enterprise dengan solusi portofolio yang paling relevan, lalu bekerja dengan kedua pihak agar prosesnya bergerak dari diskusi ke implementasi dan go-to-market," imbuhnya.
Salah satu upaya perwujudan hal tersebut adalah sinergi antara Digiserve by Telkom Indonesia dan perusahaan portofolio keamanan siber MDI Ventures Cyfirma.
Kapabilitas Cyber Threat Intelligence (CTI) dari Cyfirma kini terintegrasi ke dalam portofolio Telkom Solution tersebut.
Integrasi ini memungkinkan pelanggan enterprise tidak hanya melihat ancaman siber, tetapi juga memahami risikonya dan mengambil langkah pencegahan lebih dini.
MDI Ventures akan melanjutkan upaya memperdalam sinergi portofolio melalui pendekatan yang lebih terstruktur dan berorientasi eksekusi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- KPK Periksa Rini Soemarno dan Eks Dirjen Migas sebagai Saksi Kasus Gas PGN-IAE
- FSP BUMN Bersatu Dukung Presiden Prabowo Bersihkan Perusahaan Pelat Merah dari Korupsi
- Wahai Sjafrie Sjamsoeddin, Anda Berpotensi Mengganggu Stabilitas BUMN
- Merger BUMN Diproyeksikan Rampung pada 2026
- CEO Danantara Rosan Roeslani Bidik Rampungkan Pemangkasan BUMN pada 2026
- Stafsus Presiden & Telkom Kick Off Penyaluran Air Bersih di Majalengka