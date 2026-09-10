Bangun Embung di Mangkalapi, Cipta Kridatama Dukung Ketahanan Air Bersih

jpnn.com, TANAH BUMBU - Kelangkaan air bersih akibat dampak dari kemarau panjang dirasakan oleh masyarakat di Desa Mangkalapi, Kecamatan Teluk Kepayang, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Wilayah tempat tinggal mereka berada di kawasan yang cukup jauh dari sungai sehingga pasokan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari sulit didapatkan.

Di tengah kondisi tersebut, perusahaan jasa pertambangan PT Cipta Kridatama (CK) memperluas akses air bersih dengan membangun embung untuk masyarakat di wilayah operasionalnya.

Pembangunan embung menjadi bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan CK, sekaligus menjawab kebutuhan dasar masyarakat atas kelangkaan air bersih saat musim kemarau terjadi di wilayah tersebut.

Anak usaha PT ABM Investama Tbk. (ABMM) itu menuntaskan pembangunan embung beserta jaringan pipa ke 250 rumah warga.

Embung dibangun di lahan yang dihibahkan Kepala Desa Mangkalapi, Sahrani. Secara fisik, bangunan penampungan air itu memiliki ukuran sekitar 30 meter x 70 meter dengan tinggi mencapai delapan meter. Saat ini pengeboran dalam untuk mengisi atau menggenangi embung masih terus berlangsung.

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Direktur CK Roni Setyawan mengatakan kehadiran perusahaan di suatu wilayah harus memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat di sekitarnya.

Air bersih dipilih sebagai titik awal karena berhubungan dengan kesehatan keluarga, ketahanan pangan, hingga kesiapan warga menghadapi kemarau panjang.