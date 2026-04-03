Bangun Fasilitas Belajar, Yayasan Astra Tumbuhkan Harapan Siswa di Lebak

jpnn.com, LEBAK - Yayasan Astra - Yayasan Pendidikan Astra Michael D. Ruslim dan Asuransi Astra berkolaborasi meresmikan fasilitas sekolah di Kabupaten Lebak, Banten.

Fasilitas yang diresmikan meliputi pembangunan lapangan sekolah, sarana sanitasi, serta pengecatan ruang kelas. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya menciptakan lingkungan belajar yang lebih sehat, nyaman, dan mendukung perkembangan siswa secara optimal.

“Melalui kolaborasi ini, kami ingin menghadirkan lingkungan yang dapat mendorong semangat belajar sekaligus membentuk karakter siswa,” ujar Ketua Pengurus Yayasan Astra - Yayasan Pendidikan Astra Michael D. Ruslim, Gunawan Salim.

Mengusung tema Sinergi Asuransi Astra untuk Pendidikan Berkelanjutan, kegiatan ini merupakan kolaborasi dengan Asuransi Astra yang menjadi wujud nyata bahwa dunia usaha memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah.

Lapangan yang dibangun diharapkan menjadi ruang bagi siswa untuk mengembangkan semangat sportivitas dan kerja sama.

Sementara itu, sarana sanitasi yang lebih baik turut mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang sehat.

Pembaruan ruang kelas pun diharapkan bisa meningkatkan kenyamanan belajar serta memicu semangat siswa dalam meraih cita-cita.

Dukungan berbagai pihak dinilai menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang berkelanjutan dan berdampak nyata.