Bangun Iklim Kompetitif, Mendagri Tito: Ajang Penghargaan Pemda Pacu Kinerja Kepala Daerah

Bangun Iklim Kompetitif, Mendagri Tito: Ajang Penghargaan Pemda Pacu Kinerja Kepala Daerah

Bangun Iklim Kompetitif, Mendagri Tito: Ajang Penghargaan Pemda Pacu Kinerja Kepala Daerah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian saat menyampaikan sambutan di acara National Governance Awards 2026 di The Ritz-Carlton Jakarta, Jumat (24/4). Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya membangun iklim kompetitif antarkepala daerah untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintahan daerah.

Penegasan tersebut disampaikan Mendagri Tito dalam acara National Governance Awards 2026 di The Ritz-Carlton Jakarta, Jumat (24/4).

Mendagri Tito menjelaskan sistem pemerintahan Indonesia yang menganut otonomi daerah memberikan kewenangan besar kepada pemerintah daerah (Pemda).

Baca Juga:

Kondisi ini membuat kinerja daerah menjadi faktor penting yang berkontribusi langsung terhadap capaian nasional. 

Dia menekankan kinerja nasional merupakan agregasi dari kinerja pemerintah pusat dan seluruh daerah.

“Nah ini challenge-nya di situ, karena semua daerah-daerah ini satu saja yang kinerjanya anjlok bisa mempengaruhi kinerja nasional,” kata Mendagri Tito dalam keterangannya, Sabtu (25/4).

Baca Juga:

Karena itu, menurutnya penting memastikan seluruh Pemda dapat berkinerja optimal.

Hal ini perlu diperhatikan mengingat kepala daerah berasal dari latar belakang yang beragam.

Mendagri Tito menegaskan pentingnya membangun iklim kompetitif antarkepala daerah, salah satunya melalui ajang penghargaan seperti National Governance Awards

