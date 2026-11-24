jpnn.com, TANGERANG - Universitas Prasetiya Mulya (Prasmul) membangun kampusnya yang ketiga.

Lokasi pilihan untuk kampus baru milik perguruan tinggi di bawah Yayasan Prasetiya Mulya itu berada di EduCity, Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), Tangerang Banten.

Pembangunan kampus anyar Universitas Prasetiya Mulya itu ditandai dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking ceremony pada Selasa (24/22/2026).

Seremoni itu dihadiri langsung oleh Ketua Pembina Yayasan Prasetiya Mulya Franky Oesman Widjaja, penggagas pendidikan bisnis Universitas Pasetiya Mulia Jusuf Wanandi, Rektor Universitas Prasetiya Mulya Dr. Hassan Wirajuda, dan Presiden Direktur PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) Sugianto Kusuma.

Kampus Universitas Prasmul di kawasan pendidikan terpadu PIK2 itu menempati area seluas lima hektare. Pembangunannya ditargetkan tuntas dalam dua tahun.

Kehadiran Universitas Prasmul itu kian melengkapi deretan institusi pendidikan yang menempati kawasan EduCity PIK2.

Direktur Kemitraan Strategis dan Kemajuan Internasional Universitas Prasmul Diah Wihardini mengatakan potensi pengembangan kawasan menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih PIK2 sebagai lokasi kampus baru.

“Kenapa pilih lokasi ini, karena memang area ini masih bisa dikembangkan lebih lanjut. Kebetulan memang dari yayasan membeli lahan yang cukup untuk membangun kampus ketiga ini,” ujar Diah.