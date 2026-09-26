Bangun Pagi Dekat Laut, Siang Main Golf, Hunian di Golf Island PIK Ini Sudah Ready Stock
Sabtu, 26 September 2026 – 10:46 WIB
jpnn.com - BAYANGKAN bangun pagi tanpa harus langsung memikirkan perjalanan jauh untuk memulai aktivitas.
Hari dapat dimulai dengan menikmati suasana kawasan tepi laut.
Siangnya, bermain golf.
Menjelang sore, bersantai bersama keluarga.
Ketika malam datang, tinggal memilih tempat makan tanpa perlu pergi terlalu jauh.
Pengalaman semacam itulah yang coba ditawarkan kawasan Golf Island PIK.
Bukan hanya melalui keberadaan berbagai fasilitas di sekitarnya, tetapi juga lewat pilihan rumah ready stock bagi masyarakat yang ingin segera pindah tanpa harus menunggu pembangunan berbulan-bulan.
Salah satu pilihannya adalah Tipe Catalya 10 x 30 meter.
Calon penghuni tidak perlu menanti pembangunan dari awal karena unit tersedia dalam kondisi ready stock.
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