Bangun Pangkalan TNI Yonif TP di Jembrana, Menhan Kulo Nuwun ke Bupati

jpnn.com, JEMBRANA - Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin meninjau Marshalling Area Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 928/Brata Sena Yudha (BSY) di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada Minggu (18/10). Marshalling Area tersebut menjadi tempat tinggal sementara para prajurit TNI sembari menunggu pembangunan pangkalan Yonif TP 928 selesai dibangun.

Dalam kunjungan tersebut, Menhan Sjafrie bertemu dengan Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan beserta jajaran pemda lainnya. Dalam pertemuan santai formal itu Menhan mengatakan ingin secara langsung bertemu bupati dan menyampaikan niat terkait pembangunan pangkalan TNI sebagai bagian dari pertahanan keamanan wilayah dan memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat setempat.

“Pak Bupati mohon maaf karena saya datang di hari Minggu dan mengganggu waktu libur bapak. Saya ke sini ingin kulo nuwun dengan bapak sebagai pemimpin di daerah Jembrana ini, untuk membangun pangkalan Yonif TP dengan tujuan untuk pembangunan dan membantu masyarakat di sini,” ujar Menhan Sjafrie.

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Dalam pertemuan itu, Menhan menambahkan bahwa kehadiran Pangkalan Yonif TP bukan sekadar untuk memastikan keamanan wilayah tetapi juga menjadi bagian yang akan mendukung pemda dalam membangun daerah di sejumlah sektor yang dibutuhkan masyarakat. Pria asal Makassar, Sulawesi Selatan itu mengatakan para prajurit TNI di Yonif TP siap membantu masyarakat setempat di bidang pertanian, peternakan, juga pembangunan infrastruktur.

Menhan juga memastikan Yonif TP akan membantu Pemda Jembrana dalam mengembangkan komoditas pertanian yang unggul di kabupaten itu agar bisa memberi manfaat lebih banyak untuk masyarakat. Menteri Sjafrie meminta Bupati Jembrana berkoordinasi dengan Pangdam dan Komandan Batalyon Yonif TP setempat terkait kebutuhan masyarakat yang membutuhkan bantuan prajurit.

“Anggap semua prajurit di Yonif TP ini sebagai anak-anak bapak di Jembrana. Mereka siap membantu kebutuhan masyarakat di sini. Kalau ada buat masalah, “jewer” mereka. Jangan takut, laporkan kepada kami jika ada yang bermasalah, kami memberi sanksi-sanksi yang tegas untuk anggota yang melanggar aturan,” tegas menteri yang telah menoreh karier gemilang di dunia militer gemilang era 1970an tersebut.

Menteri yang telah menerima pangkat Jenderal Kehormatan bintang empat tersebut menambahkan Yonif TP juga akan memiliki tempat latihan. Oleh karena itu, dia meminta bupati agar bisa menyampaikan pada masyarakat untuk tidak perlu khawatir dengan keberadaan tempat latihan. Sebab, tempat latihan para prajurit itu jauh dari pemukiman warga.

“Pak Bupati nanti juga ada tempat latihan dari para prajurit, itu adalah latihan biasa yang dilakukan prajurit, apabila masyarakat mendengar ada suara-suara saat latihan, tidak perlu khawatir,” tutur Menteri Sjafrie.