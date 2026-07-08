Bangun Ruang Belajar yang Optimal, Astra Resmikan Fasilitas Baru UPTD SDN Oefoe

jpnn.com, ROTE NDAO - Astra melalui Yayasan Astra - Yayasan Pendidikan Astra Michael D. Ruslim (YPA MDR) melaksanakan peresmian penggunaan bangunan baru di UPTD SDN Oefoe, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur pada Selasa (7/7).

Mengangkat tema "Membangun Ruang Belajar, Menumbuhkan Masa Depan," peresmian ini menjadi tonggak penting dalam memperluas kapasitas sekolah guna merespons pertumbuhan jumlah siswa yang signifikan di wilayah tersebut.

Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (PKO) Kabupaten Rote Ndao Morids D. E. Bulan, Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Petson Hangge, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Albani Siokain, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao Dani Nalle, Camat Rote Barat Olens Ndun, serta Ketua Pengurus Yayasan Astra - YPA MDR Gunawan Salim.

“Peresmian bangunan ini (UPTD SDN Oefoe) merupakan bentuk komitmen nyata Yayasan Astra - YPA MDR untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan nyaman. Kami ingin memastikan seluruh guru dan siswa memiliki fasilitas terbaik yang mampu mendukung proses pembelajaran secara optimal, inklusif, serta berkelanjutan," kata Ketua Pengurus Yayasan Astra - YPA MDR, Gunawan Salim.

UPTD SDN Oefoe merupakan sekolah ke-16 dari total 16 sekolah yang kini seluruhnya telah selesai direnovasi di Kabupaten Rote Ndao, NTT. Berdiri di atas lahan seluas 7.587 meter persegi dengan total luas bangunan 783 meter persegi, sekolah ini kini siap menunjang efektivitas dan kenyamanan kegiatan belajar-mengajar.

Sebagai upaya menunjang kenyamanan dan efektivitas kegiatan belajar-mengajar, sarana baru yang diresmikan meliputi renovasi tiga ruang kelas dan menambahkan tiga ruang kelas baru, di mana dua di antaranya dirancang fleksibel agar dapat difungsikan sebagai semi-aula kegiatan siswa.

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Selain itu, infrastruktur pendukung juga diperkuat melalui pembangunan gedung kantor, ruang UKS, perpustakaan modern, lopo membaca untuk budaya literasi, lapangan olahraga multifungsi, area parkir guru, pagar pembatas sekolah untuk menjamin keamanan, hingga penyediaan fasilitas sanitasi berupa toilet yang memadai serta akses air bersih yang dilengkapi sumur bor dan menara penampungan air.

Pembangunan infrastruktur ini berjalan beriringan dengan pembinaan berbasis empat pilar yang telah dilakukan Yayasan Astra - YPA MDR di UPTD SDN Oefoe sejak tahun 2022. Melalui kerja keras kolektif antara siswa, guru, kepala sekolah, dan orang tua, program ini telah membuahkan berbagai pencapaian membanggakan.