Bangun Rumah ke-3, Dinar Candy Habiskan Rp 20 Miliar?
Jumat, 09 Januari 2026 – 12:12 WIB
jpnn.com, JAKARTA - DJ Dinar Candy ternyata tengah membangun rumah mewah yang baru.
Hal tersebut disampaikannya saat menjadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.
"Rumah ketiga di kawasan BSD," kata Dinar Candy.
Selebritas berusia 32 tahun itu mengatakan dirinya memang punya impian memiliki banyak rumah.
Tidak hanya itu, Dinar Candy juga berniat mempunyai bangunan yang bisa disewakan.
"Aku pengin punya kos-kosan," jelas anak Haji Acep itu.
Dalam kesempatan tersebut, Dinar Candy memberi klarifikasi soal kabar rumah ketiganya yang mencapai Rp 20 miliar.
Dia mengatakan bahwa harga rumah mewah tersebut yakni Rp 16 miliar.
DJ Dinar Candy ternyata tengah membangun rumah mewah baru yang dikabarkan menghabiskan dana Rp 20 miliar.
