Bangunan SMKN 1 Gunung Putri Roboh Saat Hujan Deras, 44 Siswa Luka-Luka
jpnn.com - KABUPATEN BOGOR - Salah satu bangunan di SMKN 1 Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, roboh akibat hujan deras.
Peristiwa yang terjadi pada Senin (3/11) sore itu mengakibatkan 44 siswa mengalami luka-luka.
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Yudi Santosa mengatakan peristiwa terjadi sekitar pukul 15.00 WIB, tepat saat hujan deras mengguyur wilayah Gunung Putri.
"Bangunan yang roboh itu satu gedung berisi lima kelas. Kebetulan proses belajar-mengajar sudah selesai. Ada empat kelas masing-masing diisi 36 siswa, sementara satu kelas sedang praktik di luar," ujar Yudi di Bogor, Senin (3/11).
Dia menjelaskan bahwa sebagian siswa telah pulang, ada yang berada di musala.
Ada pula sebagian berteduh di sekolah saat kejadian.
Namun, tiba-tiba dahan pohon besar di belakang sekolah tumbang dan menimpa salah satu gedung, hingga menyebabkan bangunan tersebut roboh.
"Ketika hujan besar, di belakang ada dahan pohon yang jatuh menimpa gedung, lalu roboh. Anak-anak yang di dalam sebagian menjadi korban," ucapnya.
