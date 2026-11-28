jpnn.com, GIANYAR - Badan Arbitrase Nasional Indonesia Bali-Nusra (BANI Bali-Nusra) dan Pengadilan Negeri (PN) Gianyar menjatuhkan putusan atas dua perkara utama dalam sengketa pengelolaan dana pinjaman senilai USD 7 juta yang melibatkan sebuah perusahaan asal Estonia, serta PT BDP.

Selain dua putusan tersebut, masih terdapat dua gugatan perdata lain terkait perkara yang sama yang tengah bergulir di PN Gianyar. Rangkaian sengketa ini melibatkan OP, salah satu warga Ukraina.

Putusan pertama dikeluarkan BANI Bali-Nusra melalui Nomor 07/IX/ARB-BANI/BANU/2025 tertanggal 13 Februari 2026 atas permohonan arbitrase yang diajukan perusahaan asal Estonia terhadap PT BDP dan WNA Ukranina itu.

Dalam putusan itu, PT BDP dinyatakan berkewajiban mengembalikan dana pinjaman beserta bunganya kepada perusahaan tersebut sebesar Rp163.127.072.108.

Putusan arbitrase tersebut menegaskan, kewajiban kontraktual PT BDP kepada perusahaan dimaksud tetap melekat secara korporasi, terlepas dari dalil mengenai dugaan penggunaan dana yang dikaitkan WNA tersebut.

Sebagai tindak lanjut atas putusan arbitrase tersebut, PT BDP kemudian menggugat ke PN Gianyar guna meminta pertanggungjawaban atas kerugian perseroan.

Majelis hakim PN Gianyar melalui Putusan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Gin tertanggal 13 Oktober 2026 menghukum WNA tersebut untuk mengembalikan dana kepada PT BDP sebesar Rp35.726.835.577.

Kuasa hukum OU Moonrider dan PT BDP (penanaman modal asing di Indonesia) dari NIP Law Firm, Noviar Irianto menjelaskan sengketa bermula dari penyaluran pinjaman USD 7 juta untuk membiayai kegiatan usaha PT BDP di sektor akomodasi, makanan dan minuman, real estate, konsultasi bisnis, serta pariwisata.