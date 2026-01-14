Banjir Akibat Cuaca Ekstrem Melanda 3 Desa di Lombok Tengah
jpnn.com - LOMBOK TENGAH - Banjir melanda tiga desa di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Banjir itu diakibatkan cuaca ekstrem yang terjadi sejak Selasa (13/01) sore hingga malam di daerah setempat.
"Banjir di tiga desa itu akibat hujan lebat yang terjadi hingga tadi (Selasa 13/1) malam," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Tengah Ridwan Maruf di Lombok Tengah, Rabu (14/1).
Dia mengatakan tiga desa yang dilanda banjir tersebut ialah Selong Belanak di Kecamatan Praya Barat, Kabul dan Nontong Ajan di Kecamatan Praya Barat Daya.
Menurut dia, banjir terjadi mulai menjelang malam dan air masuk ke rumah warga.
Namun demikian, dalam bencana alam tersebut tidak ada korban jiwa.
Pihaknya segera mengerahkan petugas untuk melakukan penanganan guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.
"Kami langsung melakukan asesmen tadi malam. Tidak ada warga yang mengungsi," ungkapnya.
BPBD menyatakan banjir akibat cuaca ekstrem melanda tiga desa di wilayah Lombok Tengah
