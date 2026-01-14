menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Banjir Akibat Cuaca Ekstrem Melanda 3 Desa di Lombok Tengah

Banjir Akibat Cuaca Ekstrem Melanda 3 Desa di Lombok Tengah

Banjir Akibat Cuaca Ekstrem Melanda 3 Desa di Lombok Tengah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
BPBD Lombok Tengah, Provinsi NTB menyalurkan bantuan logistik untuk para korban banjir di tiga desa di Lombok Tengah, Rabu (14/01/2026) (ANTARA/Akhyar Rosidi)

jpnn.com - LOMBOK TENGAH - Banjir melanda tiga desa di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Banjir itu diakibatkan cuaca ekstrem yang terjadi sejak Selasa (13/01) sore hingga malam di daerah setempat.

"Banjir di tiga desa itu akibat hujan lebat yang terjadi hingga tadi (Selasa 13/1) malam," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Tengah Ridwan Maruf di Lombok Tengah, Rabu (14/1).

Baca Juga:

Dia mengatakan tiga desa yang dilanda banjir tersebut ialah Selong Belanak di Kecamatan Praya Barat, Kabul dan Nontong Ajan di Kecamatan Praya Barat Daya.

Menurut dia, banjir terjadi mulai menjelang malam dan air masuk ke rumah warga.

Namun demikian, dalam bencana alam tersebut tidak ada korban jiwa.

Baca Juga:

Pihaknya segera mengerahkan petugas untuk melakukan penanganan guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.

"Kami langsung melakukan asesmen tadi malam. Tidak ada warga yang mengungsi," ungkapnya.

BPBD menyatakan banjir akibat cuaca ekstrem melanda tiga desa di wilayah Lombok Tengah

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI