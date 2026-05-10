Banjir Akibat Luapan Kali Wanggu di Kendari, 317 Warga Mengungsi
Banjir akibat luapan Kali Wanggu di Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (10/5/2026). ANTARA/La Ode Muh Deden Saputra

jpnn.com - KENDARI - Sebanyak 317 warga mengungsi akibat banjir luapan dari Kali Wanggu, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kendari memastikan ratusan warga mengungsi itu tertangani dengan baik melalui evakuasi dan bantuan logistik.

"Ada 126 kepala keluarga (KK) atau sekitar 317 orang yang terdampak banjir tersebar di empat RT," kata Kepala BPBD Kota Kendari Cornelius Padang saat ditemui di Kendari, Minggu (10/5).

Cornelius menjelaskan ratusan warga mengungsi dampak banjir setinggi kurang lebih 80 sentimeter melanda daerah Kelurahan Lepo-Lepo sejak minggu (10/5) pagi.

Menurut dia, warga mengungsi di empat tenda darurat yang disediakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari dan Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sultra. Namun, ada pula yang memilih menetap di rumah keluarga mereka.

Cornelius juga mengungkapkan pihaknya telah menurunkan tim untuk memantau dan membantu evakuasi warga korban banjir. "Semua warga pastikan sudah mengungsi dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa," ungkapnya.

Lebih lanjut Cornelius menjelaskan banjir setinggi 80 cm itu merendam ratusan rumah warga dan dua gedung sekolah.

Selain tenda darurat, Pemkot Kendari juga menyalurkan kebutuhan air bersih, pasokan makanan siap saji dan bantuan pakaian. "Ini memastikan masyarakat di sekitar Kali Wanggu tertangani dengan baik," kata Cornelius.

