Banjir Akibat Luapan Sungai di Kolaka, 134 KK Terdampak

jpnn.com - KOLAKA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kolaka, Sulawesi Tenggara, mencatat 134 kepala keluarga yang berada di dua desa, yakni Polenga, Kecamatan Watubangga, dan Tondowolio, Kecamatan Tanggetada, terdampak banjir akibat luapan Sungai Polenga dan Tondowolio di Kabupaten Kolaka.

"Desa Polenga Kecamatan Watubangga 47 kk, Desa Tondowolio Kecamatan Tanggetada 87 kk," kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kolaka Sunarto saat dihubungi di Kolaka, Senin (23/2).

Dia menyebut banjir terjadi pada Minggu (21/2), sekitar pukul 01.30 WITA karena intensitas curah hujan tinggi yang mengakibatkan aliran Sungai Polenga meluap ke permukiman warga dengan ketinggian air kurang lebih 1 hingga 2 meter. "Akibat hujan deras, dua sungai ini meluap di rumah warga, dan pada saat itu juga bertepatan dengan pasang air laut," ujarnya.

Menurut dia, ada seratus lebih rumah warga yang terdampak di wilayah itu akibat banjir tersebut. Untuk fasilitas umum, Sekolah Dasar Negeri 1 Tondowolio dan Madrasah Nur Ain di Tanggetada, Kolaka, juga terdampak akibat banjir tersebut.

Selain rumah warga dan sarana prasarana, 30 hektare sawah masyarakat di dua wilayah tersebut juga terdampak banjir. Perinciannya, di Desa Polenga sekitar 18 hektare dan desa Tondowolio sekitar 12 hektare sawah.

Lebih lanjut dia mengatakan saat ini kondisi dua wilayah itu sudah kembali aman dan kondusif. Selain itu, pihaknya bersama tim gabungan, yakni mulai instansi terkait, pemerintah desa, hingga masyarakat setempat, juga telah melakukan pembersihan area permukiman.

"Kami dengan Dinas Sosial, Babinsa, Bhabinkamtibmas, pemerintah desa, masyarakat setempat dan instansi terkait lainnya, bersama-sama melakukan gotong royong membersihkan sisa-sisa sedimen lumpur di rumah warga," ungkapnya.

Sunarto mengimbau masyarakat selalu meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap dampak perubahan cuaca.