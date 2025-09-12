Banjir Bali Memakan Korban, Nana Mirdad Kritik Keras Tata Kelola Lingkungan Buruk
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nana Mirdad menyuarakan keprihatinannya terkait tata kelola wilayah Bali yang dianggapnya buruk, sehingga memicu banjir bandang.
Komentar kritis tersebut diungkapkan Nana Mirdad melalui akun Instagram pribadinya pada Kamis, (11/9).
Dalam unggahannya, Nana menyatakan kesedihan mendalam atas dampak tragis banjir bandang di Bali.
Dia menyoroti jumlah korban jiwa dan orang hilang yang terus bertambah akibat bencana alam tersebut.
"Nonton di TV sampai saat ini kalau enggak salah sudah 14 orang meninggal dan 2 hilang," begitu keterangan yang ditulis Nana.
Angka tersebut dinilai menggambarkan keparahan situasi yang terjadi di lapangan dan menunjukkan dampak fatal dari bencana yang melanda.
Nana menegaskan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memiliki tugas utama untuk memperingatkan masyarakat mengenai potensi cuaca ekstrem.
Namun, dia menekankan tanggung jawab penanganan dan pencegahan bencana tidak hanya berhenti di sana.
Banjir bandang Bali memakan korban, Nana Mirdad mengritik keras pemerintah soal tata kelola lingkungan yang buruk.
