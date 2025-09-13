Banjir Bandang Melanda Bali, Menpar Widiyanti: Kunjungan Wisata Masih Oke

jpnn.com, DENPASAR - Bencana banjir besar yang melanda Bali dipastikan tidak berdampak terhadap kunjungan pariwisata di Pulau Dewata.

Hal ini disampaikan Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana seusai meninjau kios dan los produk kesenian di Pasar Kumbasari, Denpasar, Sabtu, sebagai salah satu titik paling terdampak banjir pada Rabu (10/9) lalu.

“Kami sudah cek tidak ada pembatalan sama sekali dari wisatawan, tidak ada pembatalan penerbangan atau hotel, bahkan sedang penuh sekali, keadaan normal,” kata Menpar Widiyanti.

Ia juga meyakini Pemprov Bali sudah mulai menghitung dampak banjir besar, namun dari sisi dampak kepada masyarakat seperti di Pasar Kumbasari yang terendam banjir saat itu.

“Kami melihat bahwa yang terdampak itu area lantai dasar dan lantai satu, lantai dua di bagian kesenian kelihatannya oke, baik saja, pemerintah Bali sedang menghitung, dan dalam diskusi bahwa akan ada penggantian kerugian untuk masyarakat,” ujarnya.

Oleh karena itu Menpar melihat kondisi ini dengan tenang, pun apabila keluar peringatan perjalanan wisata dari negara asal wisatawan menurutnya tak masalah.

Peringatan tersebut adalah kewajiban dari suatu negara mengingatkan warganya, namun melihat kerja Pemprov Bali dalam memperbaiki dampak-dampak banjir tadi, ia meyakini operasional kepariwisataan sudah berjalan baik dan kondusif.

“Jadi wisata oke, baik, (jika) ada travel warning hal yang biasa bagi suatu negara memperingatkan kepada warganya yang berpergian ke luar negeri, tapi saya rasa Bali akan bangkit kembali normal, saya rasa begitu,” ujarnya.