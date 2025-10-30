Banjir Bandang Menerjang Desa Sukalaksana Garut, Ratusan Rumah Warga Terdampak

jpnn.com, GARUT - Banjir bandang melanda ratusan rumah di Desa Sukalaksana, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Kamis.

Kepala Desa Sukalaksana Cepi Munawar mengatakan banjir diakibatkan luapan sungai setelah hujan deras mengguyur wilayah Garut.

Hujan deras yang berlangsung lama sejak siang hari menyebabkan aliran sungai dari perbukitan meluap dan menerjang kawasan permukiman warga.

"Ada tiga RW lebih dari seratus rumah yang terendam dengan ketinggian air rata-rata satu meter," katanya.

Ia menyampaikan banjir bandang yang terjadi kali ini cukup besar, menyebabkan warga yang rumahnya terdampak banjir harus mengungsi ke tempat aman.

Sejumlah petugas gabungan, kata dia, berupaya mengevakuasi warga, juga menyelamatkan barang-barang berharga dari terjangan banjir bandang, meski sebagian besar banyak barang yang tidak terselamatkan karena banjir datang cukup cepat.

"Banyak yang tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga, karena air datang begitu cepat dan warga mengungsi ke tempat yang aman," katanya.

Menurut dia, aliran banjir bandang itu berasal dari pegunungan wilayah Cibuyutan Kaler atau dikenal sebagai Gunung Gede yang seringkali terjadi ketika hujan deras.