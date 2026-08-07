Banjir Darah di Sekolah Thailand, 7 Orang Tewas dan Belasan Terluka Tertembus Peluru

jpnn.com, BANGKOK - Korban tewas dalam insiden penembakan di sebuah sekolah dekat Bangkok, Thailand, dikonfirmasi bertambah menjadi tujuh orang, menurut laporan Thai PBS, Jumat, yang mengutip pihak kepolisian.

Otoritas setempat merinci tujuh orang yang tewas dalam penembakan tersebut terdiri atas tiga guru, tiga siswa, dan seorang pelaku yang merupakan siswa kelas 9 di sekolah tersebut.

Pelaku kemudian mengakhiri hidupnya setelah melakukan aksi tersebut.

Sementara itu, dua orang lainnya dilaporkan terluka parah dan 15 lainnya juga mengalami cedera.

Televisi nasional Thailand tersebut sebelumnya melaporkan dua orang tewas dan 20 lebih lainnya terluka dalam penembakan di sekolah tersebut.

Penembakan tersebut terjadi di Sekolah Menengah Debsirin di Provinsi Nonthaburi, dekat Bangkok, ibu kota Thailand.

Sekolah Debsirin dikenal sebagai salah satu institusi pendidikan terbaik di Thailand untuk para siswa yang hendak mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi. Sekolah tersebut melayani siswa kelas 7 hingga 12.