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Banjir di Aceh Selatan, 112 Warga Mengungsi

Banjir di Aceh Selatan, 112 Warga Mengungsi
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Tim gabungan mengevakuasi warga terdampak banjir di Aceh Selatan, Jumat (30/10/2026). ANTARA/HO-Humas BPBD Aceh Selatan

jpnn.com - BANDA ACEH - Banjir merendam Gampong Cot Bayu dan Gampong Lhok Raya, Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh. Ketinggian air berkisar 30 hingga 60 sentimeter.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Selatan Mudatsir mengatakan banjir terjadi karena peningkatan debit air yang mengakibatkan meluapnya Sungai Lae Soraya dan Krueng Trumon Raya.

BPBD Kabupaten Aceh Selatan menyebutkan 112 warga mengungsi akibat banjir tersebut.

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"Sebanyak 232 jiwa terdampak banjir dan 112 jiwa di antaranya atau 30 keluarga mengungsi ke Kompi Brimob di daerah itu dan rumah kerabat, sedangkan 120 jiwa lainnya tetap bertahan di rumah masing-masing," katanya di Aceh Selatan, Jumat (30/10)

Dia menjelaskan bahwa pengungsi dari Gampong Lhok Raya sebanyak 46 jiwa, terdiri empat lanjut usia (lansia), dua balita, 13 anak-anak, dan selebihnya orang dewasa.

Di Gampong Cot Bayu, kata Mudatsir, warga yang mengungsi sebanyak 56 jiwa dari 14 keluarga. Mereka mengungsi di rumah kerabat, lembaga pendidikan, dan lainnya.

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Dia mengatakan banjir tidak hanya menggenangi permukiman penduduk.

Namun, banjir juga menggenangi kebun dan lahan pertanian masyarakat setempat.

Banjir yang terjadi di Aceh Selatan, Aceh, mengakibatkan 112 warga terpaksa mengungsi.

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