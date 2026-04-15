Banjir di Bandar Lampung: 16 Kecamatan Terdampak, 1 Orang Meninggal Dunia

jpnn.com - BANDAR LAMPUNG - Banjir melanda sejumlah wilayah di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Selasa (14/4).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung mencatat 16 kecamatan terdampak banjir.

Analis Bencana BPBD Provinsi Lampung Wahyu Hidayat mengatakan hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Kota Bandar Lampung sejak pukul 18.30 WIB.

"Hal itu menyebabkan sejumlah titik di 16 kecamatan di kota itu terdampak banjir," kata di Bandar Lampung, Rabu (15/4).

Dia mengatakan bahwa kecamatan yang terdampak banjir, yakni Kemiling, Sukarame, Tanjung Karang Barat, Panjang, Tanjung Karang Timur, Teluk Betung Selatan, Teluk Betung Utara, Rajabasa, Tanjung Senang, Sukabumi. Labuhan Ratu, Way Halim, Langkapura, Enggal, Kedamaian, dan Bumi Waras.

"Pada kejadian banjir tersebut terdapat laporan satu orang warga meninggal dunia serta tanah longsor," ungkapnya.

Dia menambahkan dalam upaya meminimalisasi dampak banjir, tim gabungan dari BPBD Bandar Lampung, Pemadam Kebakaran, TNI dan Polri, Basarnas, Satpol PP serta Palang Merah Indonesia (PMI) diterjunkan untuk membantu mengevakuasi warga yang rumahnya terdampak banjir.

"Situasi terkini, banjir ataupun genangan air di wilayah terdampak sudah surut dan cuaca di Bandar Lampung terpantau cerah berawan," katanya.