Banjir di Beberapa Daerah, Legislator Dorong Presiden Menetapkan Status Bencana Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Muhammad Nasir Djamil berharap Presiden Prabowo Subianto bisa menetapkan status bencana nasional dari peristiwa banjir di beberapa provinsi.

"Dengan kerendahan hati, saya meminta dan mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan status tersebut," kata Nasir kepada awak media, Kamis (27/11).

Nasir menegaskan bahwa kondisi banjir kali ini telah memenuhi indikator yang diatur dalam regulasi untuk ditetapkan bencana nasional.

Aturan menyatakan penetapan bencana nasional bisa dilakukan apabila terdapat korban dalam jumlah besar.

Selanjutnya, kata dia, kerugian materiel signifikan, cakupan wilayah terdampak yang luas lintas daerah, terganggunya fungsi pelayanan publik dan pemerintahan, serta menurunnya kemampuan daerah menangani bencana.

Melihat situasi banjir yang terjadi di banyak provinsi, menurut Nasir, kondisi tersebut telah dengan jelas memenuhi unsur-unsur yang disebutkan sebagai bencana nasional.

“Jika tidak segera ditetapkan sebagai bencana nasional, saya khawatir jumlah korban akan terus bertambah," kata legislator fraksi PKS itu.

Nasir mengatakan banjir di Aceh menyebabkan banyak keluarga terjebak, akses darat terputus, dan distribusi bantuan belum menjangkau titik terdampak.